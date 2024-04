Oroscopo di venerdì 26 aprile, chi sale e chi scende: Venere spinge i segni di fuoco a osare

L'oroscopo di venerdì 26 aprile 2024. Mercurio non è più retrogrado. Sole, Giove e Urano sono in Toro; la Luna è in Sagittario. Plutone in Acquario; Marte, Nettuno e Saturno sono nei Pesci. Venere spinge i segni di fuoco a osare in amore. Mentre i segni di terra si preparano ad affrontare un periodo di grandi cambiamenti. Pesci è innamorato ed è pronto a farsi avanti. L'Acquario è un po' stanco.

L'oroscopo di venerdì 26 aprile per i segni di fuoco: Ariete, Leone e Sagittario

Ariete, continui a essere ricco di forza grazie a questo Mercurio che è tornato attivo. Venere è nel tuo segno e porta buone notizie in amore. Sarai più sereno e riuscirai a dedicarti alla tua dolce metà. Questa grande energia ti permette di dare il massimo anche nel lavoro.

Stai aspettando delle notizie importanti dal tuo capo, ma non temere. Ci sono delle belle novità in arrivo.

Leone, sei un po' confuso. Venere, che sarà nel tuo segno ancora per qualche giorno, ti mette davanti a una scelta. Non puoi avere un piede in due scarpe, quindi se sei indeciso tra due persone, dovrai capire chi può stare al tuo fianco. A lavoro, grazie a questa Venere favorevole, potrete chiedere e ottenere. Chissè se il capo vi darà quell'aumento che tanto desiderate.

Sagittario, sei un conquistatore. Venere è al tuo fianco e un nuovo rapporto potrebbe presto nascere. Concediti qualche uscita con gli amici, magari potrebbero presentarti qualcuno di speciale. Attenzione al lavoro, dovrai prendere alcune scelte importanti. Sii saggio.

L'oroscopo di venerdì 26 aprile per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, sei un po' giù di corda. Non hai molta fortuna in amore, c'è un po' di attrito tra te e il tuo partner. La tua dolce metà ti sente lontano e non riesce a capire il motivo. Prenditi del tempo per pensare. Anche a lavoro senti il desiderio di cambiare. Rifletti e vedrai che prenderai la decisione giusta.

Vergine, sei pronta ai grandi cambiamenti. Sarai la protagonista del mese di maggio, che porta grandi novità in amore. Tieni gli occhi ben aperti, perché potresti fare un incontro molto importante. Giove è al tuo fianco e ti aiuta nel lavoro, dove sei al centro dell'attenzione grazie alle tue idee.

Capricorno, stai vivendo un periodo di crescita. In amore sono favorite le relazioni e i nuovi incontri. Concediti una serata con gli amici o accetta un appuntamento che da tempo stai rimandando, non te ne pentirai. Al lavoro, invece, frena la lingua. Sei in vena di polemiche e potresti dire la cosa sbagliata. Rifletti.

L'oroscopo di venerdì 26 aprile per i segni d'aria: Gemelli, Bilancia e Acquario

Gemelli, sei un po' giù di corda. C'è un po' di attrito con la tua dolce metà, ma non temere, perché presto tutto tornerà come prima. Se sei single da tempo, invece, sono favoriti gli incontri. A lavoro porti avanti dei grandi progetti, presto tutti noteranno la tua bravura.

Bilancia, sei agitato. La tua relazione ha vissuto dei contraccolpi, devi prendere delle decisioni importanti per sistemare il tuo rapporto con il partner. Questo clima in amore influenza anche il lavoro. Prendi un grande respiro e riparti, tutto si sistemerà presto.

Acquario, sei un po' confuso. Devi prendere una decisione molto importante in amore. Rifletti bene prima di dare fiato alle parole, non giurare amore eterno se non ne sei sicuro. Per quanto riguarda il lavoro sei un po' stanco per le troppe cose da fare.

L'oroscopo di venerdì 26 aprile per i segni d'acqua: Cancro, Scorpione e Pesci

Cancro, le stelle portano tensioni in amore. Se la tua relazione è solida non temere, il tuo partner capirà le tue esigenze. Se invece il rapporto con la tua dolce metà è in bilico, rifletti molto bene su ciò che le dovrai dire. Sei un po' brontolone in ufficio, hai discusso con qualcuno. Stringi i denti.

Scorpione, guarda avanti e smettila di guardare il passato. Sei rimasto scottato da una delusione d'amore, ma prova a guardarti in giro. Potresti fare un incontro speciale. Al lavoro ti stai preparando per affrontare una grande prova.

Pesci, sei innamorato. Se credi che la persona che ti piace sia quella giusta, prova a farti avanti. La risposta che potrebbe darti ti stupirà piacevolmente. Sei un po' agitato al lavoro, forse hai fatto qualche errore. Prova a rimediare.