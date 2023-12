Segno per segno, ecco come comincerà il nuovo anno per lo zodiaco. A metterlo nero su bianco è Luca Nicolaj

Ariete

Ti prepari al Capodanno con Venere che dal 29 ti è favorevole, in amore sarà difficile fermarti. Dal 4 riprendi in mano le redini delle tue battaglie personali, pronta a impegnarti sul lavoro superando ogni ostacolo. Ti fa bene metterti così alla prova, ma misura le tue forze ed evita di cadere in atteggiamenti provocativi.

Toro

Proprio il 31 Giove, il tuo preziosissimo ospite, riprende il moto diretto e fa il necessario per elargirti una generosa dose di fortuna rimettendo tutto in movimento. Forte di questa carica di fiducia, inizi l’anno con il piede giusto e ti scopri vincente. Il 4 anche Marte passa dalla tua parte rendendoti più combattiva.

Gemelli

Dal 29 il pianeta dell’amore ti asseconda con le sue arti magiche, attenta perché ora i desideri potrebbero davvero avverarsi! Poi il 4 finisce l’opposizione di Marte e puoi iniziare a riposarti, gli ostacoli diminuiscono e non hai più bisogno di fare tanta fatica. Ma già dal 2 reggi saldamente il volante e procedi spedita.

Cancro

È un periodo favorevole per il lavoro, sono molte le opportunità che si aprono per te. Attenta a frenare l’impulsività intorno al 4, potresti lanciarti in una sfida più impegnativa di quanto non avresti creduto inizialmente. La Luna Nuova dell’11 crea le premesse per consentirti di dare un passo importante insieme al partner.

Leone

Appena prima che inizi l’anno si rimettono in movimento alcuni progetti che sembravano arenati, entrerai nel 2024 con una bella carica di entusiasmo che ti aiuta a vedere le cose in grande. Dal 29 anche l’amore è favorito dagli astri, il tuo Capodanno si annuncia gioioso e allegro e dal 2 anche la comunicazione migliora.

Vergine

Dal 31 la fortuna riprende a girare a tuo favore, ecco che tante cose che sembravano congelate si rimettono in moto. Il tuo Capodanno è piacevole e dal 2 sentirai di avere ben salde le redini tra le mani. Il clima in casa è affettuoso, a partire dal 4 ti senti pronta a prendere nuove iniziative, arricchita da nuove risorse.

Bilancia

Per te è un periodo piuttosto movimentato, ricco di incontri, spostamenti e sollecitazioni di ogni tipo. Intorno all’11 potresti iniziare a mettere le basi per dare un nuovo assetto alla tua vita, in attesa dei grandi cambiamenti che si mettono in moto a partire dal 21, quando potrai finalmente toglierti un peso di dosso.

Scorpione

Venere è nel tuo segno fino a domani, che intendi fare con il guizzo di sensualità che ti regala? Dal 31 Giove ti mette a disposizione un’abbondante dose di fortuna, con cui attraversare il Capodanno, di preferenza in buona compagnia vista la tua disposizione d’animo. Avrai voglia di spendere, si vede che il denaro arriva.

Sagittario

Venere entra nel tuo segno proprio il 29, facendoti accedere al 2024 passando per le porte dell’amore. Qualcosa ti farà capire che sei fortunata, un evento anche lontano renderà palese l’improvvisa nuova direzione del vento, che si volge a tuo favore. Il 4 Marte esce dal tuo segno, sentirai meno il desiderio di combattere.

Capricorno

È piacevole il tuo ingresso nel 2024, dal 31 Giove ti offre il suo valido sostegno, convogliando la fortuna nella tua vita e favorendo le tue aspirazioni: successo non solo nel lavoro ma ancor più a livello affettivo e creativo. Dal 4, con Marte nel tuo segno sarà il momento di darti da fare. Dal 21 diventi più spensierata.

Aquario

Per te è un periodo di preparazione, le vere novità le porta Plutone che il 21 gennaio entra nel tuo segno. Ma intanto il fermento interiore è palese, gli incontri e gli scambi di informazione si moltiplicano e tu ti prepari facendo spazio nella tua vita. A Capodanno lasciati portare dall’euforia che cresce, bene in famiglia.

Pesci

Dal 31 sentirai che qualcosa si rimette in moto nella tua vita e che la fiducia e il buonumore crescono dentro di te. Il periodo è piuttosto propizio per le attività professionali, meglio ancora dopo il 4, quando sarà meno necessario combattere per raggiungere gli obiettivi che ti proponi. Anche negli affetti sei favorita.