Papa Francesco, come sta dopo l'operazione: «Notte tranquilla, è vigile e in respiro spontaneo»

Papa Francesco ha passato «una notte tranquilla» dopo l'operazione di laparotomia all'addome. Il Santo Padre sta riposando nella sua stanza, al decimo piano del policlinico Gemelli di Roma. «Lo staff medico che segue il decorso post operatorio del Pontefice informa che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla riuscendo a riposare in modo prolungato; è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo», ha fatto sapere il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni.

Il post operatorio del Papa

«Gli esami di controllo di routine sono buoni.

Per l'intera giornata osserverà il necessario riposo post operatorio. Il Papa è informato dei messaggi di vicinanza e affetto giunti nelle ultime ore ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contempo di continuare a pregare per lui», sottolinea la nota del Vaticano.

Una notte tranquilla non soltanto per il Papa, ma anche al policlinico Gemelli, presidiato da giornalisti, fedeli e curiosi che monitorano la situazione. Piano piano si sta riempiendo il cortile all'entrata principale dell'ospedale, dove Francesco è ricoverato da ieri mattina. Diversi i curiosi, e anche i pazienti, che si affacciano accanto alle telecamere, nel cortile da cui si vede l'appartamento del Pontefice al decimo piano. Anche nel bar davanti all'ospedale romano c'è attenzione per la salute di Bergoglio, e a chi arriva dal policlinico fa una sola domanda: «Sei un giornalista? Il Papa come sta?».