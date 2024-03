Oroscopo della settimana, Mercurio retrogrado provoca confusione: chi sale e chi scende

L’oroscopo della settimana dall’1 al 7 aprile 2024 vede protagonista Mercurio retrogrado. Evento raro che si ripete tre volte ogni anno. E che come sempre genera dubbi e discussioni un po' per tutti i segni. Meglio valutare pro e contro prima di decidere. Il Sole, fermo in Ariete, favorisce i segni di fuoco. Momenti di confusione e stanchezza soprattutto per i segni cardinali, in particolare Bilancia, Cancro e Capricorno. Venere e Marte, ancora nel segno dei Pesci, favoriscono i segni d'acqua alleggerendo l'influsso di Mercurio. Settimana in generale chiassosa.

Le previsioni di Leggo per la settimana dall'1 al 7 aprile 2024 segno per segno. Ecco cosa succede.