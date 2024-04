Doppiamente Sagittario, Paola Cortellesi – pluricandidata ai David di Donatello con il suo film C’è ancora domani – incarna la vitalità e la passione di questo segno di fuoco. Una fiamma vorace che si nutre di sfide e obiettivi lontani che la stimolino a livello mentale. Il segno è doppio, il lato socievole e gioioso cerca il divertimento e la condivisione, quello esigente la spinge a superare se stessa e a trasgredire. Con l’Ascendente e il Sole nello stesso segno, la distanza che separa il personaggio dall’attrice che lo interpreta è ridotta: Paola si implica in prima persona.

Il Sole è congiunto a Nettuno e alla Luna. I tratti maschili e femminili si combinano in una sorta di ibrido mutevole e ipnotico. La configurazione è indice di una sensibilità poco comune, che la fa vibrare come un sismografo di alta precisione, registrando ogni variazione dello stato d’animo. Per il suo mestiere di attrice questo costituisce un dono prezioso, sa percepire quello che è nell’aria e a calibrare l’interpretazione in funzione delle risposte che riceve. Nettuno le conferisce inoltre una capacità mimetica di trasformarsi all’infinito.

La configurazione

Sognatrice e utopista, abita un mondo segreto, una realtà separata della quale lascia trasparire poco, intenta a osservare quello che le avviene attorno come da lontano, da un’altra dimensione. Dalla sensuale Luna in Scorpione traspare un aspetto inquieto e graffiante, che la induce a farsi mille domande che scaturiscono da ogni risposta. Il dubbio è parte integrante della sua femminilità, lo usa come un grimaldello con cui scardinare la realtà per cercare di scoprire come funzionino cose e persone.

Nel suo cielo una configurazione particolarmente fortunata oltre alla congiunzione di Sole e Nettuno coinvolge anche Giove e Plutone, pianeta questo situato nel punto più alto del cielo e che le promette una carriera ricca di successi e gratificazioni, dovute anche alla sua capacità di farsi strada da sola.

Marte in Ariete la vuole impetuosa e vitale, attraverso la sua opposizione a Urano emerge un lato ribelle che ne rende imprevedibile e sorprendente il percorso professionale.

Il periodo attuale per lei è pieno di belle sorprese. Tra maggio e giugno Giove la gratifica con prestigiosi riconoscimenti, che andranno in crescendo per tutto l’anno e la prima metà del prossimo. E Urano opposto al Sole annuncia nel giro di un paio di anni cambiamenti importanti che sorprenderanno tutti.