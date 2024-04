Dal 9 al 12 maggio il Circo Massimo di Roma si colorerà di rosa in occasione della 25esima edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. Tre giornate all’insegna della prevenzione, dello sport e degli screening gratuiti che culmineranno la domenica con la tradizionale corsa per la vita che vedrà protagoniste le “Donne in Rosa”, quelle che hanno sconfitto o stanno combattendo contro il cancro più diffuso tra la popolazione femminile.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Race for the Cure, Mattarella starter d'eccezione per l'edizione numero 25

Per la prima volta, in contemporanea alla partenza della Race, si svolgerà la prima edizione della “Rowing for the Cure” sulle acque del Tevere, da Ponte Garibaldi a Ponte Regina Margherita. Una competizione organizzata dalla Federazione italiana canottaggio nell’ambito del progetto Canottaggio sociale.

Il Villaggio della Salute al Circo Massimo

Grazie alla Race for the Cure, in questo lungo arco di tempo, la Komen Italia ha potuto investire oltre 26 milioni di euro in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno. Iniziative come la “Carovana della prevenzione” che con le sue unità mobili ha già offerto visite gratuite a oltre 250mila donne.

Protagonista al Circo Massimo sarà il “Villaggio della Salute” che, per tre giorni, offrirà gratuitamente esami strumentali per la diagnosi precoce dei tumori del seno oltre a consulenze specialistiche in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e con l’ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Con l’ausilio delle unità mobili della “Carovana della prevenzione” sarà realizzato un percorso dedicato oltre che a donne in condizioni di fragilità socioeconomica, per la prima volta, anche a transgender.

Ma non solo. Il pubblico potrà ricevere gratuitamente prestazioni specialistiche di prevenzione dei tumori ginecologici, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, delle patologie del fegato e della tiroide, esami visivi e consulenze su nutrizione, menopausa, salute delle ossa e invecchiamento in salute.