PERGOLA - Riparte a Rebel House, la casa culturale di Pergola a Palazzo Mattei Baldini, la programmazione eventi, ancora una volta con ospiti di forte richiamo. Come l’artista di domani, uno dei più grandi protagonisti della scena rock indipendente italiana. Alle 21.15 ad accendere il salotto di Rebel House sarà Giorgio Canali, figura che in oltre 40 anni di carriera ha scritto pagine importanti come chitarrista, cantautore, produttore discografico e ingegnere del suono. Proporrà il concerto ‘Rossosolo’.



Il percorso artistico



Muove i primi passi alla fine degli anni Settanta come tecnico del suono, arrivando a collaborare con la Pfm, Litfiba e Cccp – Fedeli alla linea. Entra successivamente a far parte di quest’ultima band insieme ad altri fuoriusciti dei Litfiba, Gianni Maroccolo e Ringo De Palma. Nel 1990 partecipa come chitarrista e come tecnico del suono all’ultimo disco dei Cccp, ‘Epica Etica Etnica Pathos’, in un album che getta le premesse per quello che saranno i Consorzio Suonatori Indipendenti. All’inizio degli anni Novanta, si trasferisce quasi stabilmente in Francia, dove collabora anche ai tour dei Noir Désir. Nel 1992 fonda il Consorzio Suonatori Indipendenti con cui da vita a diversi album di successo, in uno dei periodi discografici più fortunati del rock italiano. Dopo la fine dei Csi, e la separazione artistica dei due fondatori, Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, Canali chiama a sé alcuni dei musicisti con cui aveva lavorato in una formazione stabile, i Giorgio Canali & Rossofuoco, che lo accompagneranno in tutti gli album successivi, tra cui ‘Rossofuoco’.

L'ultimo lavoro

A fine 2020 è uscito il suo ultimo lavoro ‘Venti’. Un’occasione per ascoltare e conoscere da vicino un artista di grande influenza per la scena musicale italiana, un live da non perdere. Rebel House sarà aperta dalle 19.30 con la music selection di Lello Landi ad introdurre il concerto. Domenica, invece, alle 17.30, sarà la volta del grande jazz con il maestro fisarmonicista Giacomo Rotatori che presenterà in anteprima in concerto solista il suo ultimo album ‘Ballate del Mondo’. I biglietti per assistere agli eventi potranno essere acquistati direttamente presso Rebel House, ma è consigliato assicurarsi il proprio posto su Liveticket: www.liveticket.it/rebelhouse.