Tutto pronto per il weekend più lungo dell’anno che, trattenendo un lungo respiro, ci conduce direttamente alla notte di San Silvestro. Alla Serra di Civitanova Marche stasera “The Last Friday”: Cena spettacolo con Aldo Ascani e Oriano, dopocena club 2000 “La Serra Va a 2000”, special guest dj Molella. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. La Notte di San Silvestro “Questione di Feeling”, fino alla mezzanotte durante il cenone oltre 10 spettacoli, performance, scenografie, animazione.

Domani al Brahma di Civitanova Marche “Caliente”, Winter Tour 2023/24. Per San Silvestro il cenone diventa spettacolo e il club party promette un 2024 senza limiti. Al Donoma Club di Civitanova domani “Aspettando Capodanno”. In consolle: Luca Moretti, Francesco Luv, Mat Vox ed Alex Sblendorio. A San Silvestro la cena spettacolo ed il dopo cena danzante del Donoma Club con l'animazione e la musica della Senõrita Crew.

Il ritorno

Torna per la notte di San Silvestro anche il Mia Clubbing di Porto Recanati: New Year’s Eve che promette faville. Domani al Casacon di Sirolo Prove di Capodanno. Glitz e Galm con Eventi Divertenti. Domenica “Capodanno Gala”. Alla Baia Imperiale domenica la notte di Capodanno in un'atmosfera carica di emozioni e sentimenti avvolge questa storica discoteca. Al Much More di Matelica domenica Ultimo dell’anno 2023-Capodanno 2024 che anche qui inizia con il cenone. Sempre domenica il BB Disco di Cupra Marittima per il Capodanno 2024 offre il pacchetto completo che va dal gran cenone alla discoteca e volendo fino al pernottamento. Stasera al Kontiki Club San Benedetto del Tronto: Barcode, ventesimo anniversario. Dj set e cocktail bar. Special guest: Claver Gold. Domenica Ultimo dell'anno 2023: Gran cenone + disco.

Al Sottovento di Numana stasera Ladies, il format pensato per le donne. Musica house-commerciale. Domani cena spettacolo e dopocena con Movimenti Notturni. Domenica Capodanno 2024 gran cenone e discoteca. Al Nyx Club di Ancona domani New year's eve con cenone spettacolo e discoteca Afrocircus vs Move It. Al Miù di Marotta domenica il party di Capodanno 2024. Gran cenone + discoteca.

Opening night

Domenica alla Villa Borghese di Pesaro Gran Galà insieme alla discoteca Colosseo: dopo Galà Show Dinner con Live Music, show di mezzanotte e a seguire Opening Colosseo. Alla discoteca Azure di Casette Verdini domenica “Capodanno Vibra”. Main stage: Amedeo Picone, Citanò Ballet, Charlie non fa surf, Nicola Torresi b2b Alessandro Basili Violet stage: Mattia Lancioni + Tba. Domenica al Le Dome Club di Torre San Patrizio Capodanno 2023 2024. Dj set Matteino. Cenone e disco. Al Jonathan di San Benedetto Del Tronto domenica Capodanno 2024. Cenone + Musica + Pernottamento. Anche al Mirage Passo San Ginesio domenica party di San Silvestro “Back to '90”.