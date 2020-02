Morto Gianni Minervini, attore e produttore con Pupi Avati, Oscar per "Mediterraneo"

Ultimo aggiornamento: 18:42

Addio al produttore e attore. Napoletano, classe 1928, Minervini, è morto a Roma all'Ospedale Fatebenefrattelli dell'Isola Tiberina, dove sono anche previsti i funerali - domani alle 15 nella chiesa di San Bartolomeo.Nel 1991 vinse l'Oscar per il migliore film straniero con il film "Mediterraneo". Figlio del giornalista Roberto e fratello della scultrice Annamaria, nel 1976 Minervini ha fondato la Ama Film in società con Antonio e. Minervini ha prodotto, tra gli altri, il film di Benigni "Berlinguer ti voglio bene" e i primi film di Gabriele Salvatores.Come attore Minervini, tra l'altro, ha vestito i panni del ragazzo fiorentino che fa una sonora pernacchia ad Alberto Sordi nel film "Souvenir d'Italie".Gianni Minervini è stato un «compagno di lavoro ideale», dice il regista Pupi Avati ricordando il produttore scomparso. «Abbiamo vissuto insieme, nella società di produzione, - continua Pupi Avati - anni bellissimi della nostra vicenda professionale e umana. Gianni è stato parte dell'Ama film dal 1976 al film "Gita scolastica" del 1983. Con una infinità di difficoltà abbiamo creato questa piccola società contro tutto e tutti, scoprendo la televisione che nessuno di noi aveva mai fatto. Abbiamo fatto tanti film assieme».«Un produttore innovativo capace di prendere i suoi rischi» dice a sua volta Antonio Avati. «Sette anni di collaborazione con questo dinamico produttore da cui ho imparato molto anche perché allora ero più giovane - continua Antonio Avati - con lui abbiamo fatto film di Pupi come "La casa delle finestre" e soprattutto abbiamo prodotto il primo film di Roberto Benigni, "Berlinguer ti voglio bene" che ci aveva fatto assistere a un suo spettacolo, con noi due soli spettatori, al Teatro Alberichino di Roma. E pensare che la collaborazione con Gianni Minervini - conclude - era iniziata nel 1975 con un film sfortunatissimo come "Bordella" che fu anche sequestrato».