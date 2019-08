Morto Alberto Sironi, regista del Commissario Montalbano: dopo Camilleri nuovo dramma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, regista del Commissario Montalbano . Fu lui a scegliere Luca Zingaretti per il ruolo di protagonista. Sironi aveva 79 anni. Un nuovo grave lutto per la serie televisiva di successo dopo la morte didel 17 luglio scorso, grande amico del regista.Nato a Busto Arsizio rimase folgorato dalla Sicilia, della quale si innamorò. Si formà alla scuola d'arte drammatica del Piccolo Teatro di Milano, guidata da Giorgio Strehler e Paolo Grassi. Dopo diverse esperienze teatrali al Piccolo, negli anni settanta comincia a collaborare con la Rai per la quale realizza alcune inchieste in Italia e all'estero. Collabora con le redazioni sportive, in particolare con Beppe Viola.Dalla fine degli anni novanta l'inizio dell'avventura alla regia del Commissario Montalbano ispirata al protagonista dei romanzi di Andrea Camilleri.