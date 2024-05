Sarah Toscano vince Amici 23: «Sono partita dal niente, non ci credo». ​Lorella Cuccarini: «Eri la mia scommessa»

La finale di Amici 23 andata in diretta sabato 18 maggio va alla piccola Sarah Toscano. Marisol, seconda classificata, si aggiudica la categoria ballo e il Premio della Critica. La giovanissima cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha batutto i campioni delle hit Holden, Mida e Petit e ha alzato ancra incredula il trofeo. La sua coah in lacrime per tutto il tempo. Ecco chi è la cantante toscana.

Le lacrime di Sarah

«Sto ancora realizzando cosa sia successo - ha detto Sarah in lacrime abbracciando il trofeo - essere entrata qua senza saper niente e poi essere qui ... sto ripercorrendo tutto quello che ho fatto. È una cosa incredibile.

Dedico questo premio alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, da quando cantavo in cameretta». PIange di gioia Sarah Toscano, ma la più orgogliosa è Lorella Cuccarini.

Sarah infatti fa parte del suo team, l'ha sempre sostenuta sprattuto nei momenti di maggior sconforto: «Era una scommessa, per me è l'emblema del programma:non aveva mai fatto una lezione di canto ha fatto un percorso in crescita poi è scattato qualcosa nel serale ed è diventata così».

Chi è Sarah Toscano

Giovane cantante classe 2006. Originaria di Vigevano, in provincia di Pavia. Sarah Toscano arriva dallo sport, dal tennis precisamente. Nel 2022 arriva tra venti finalisti di Area Sanremo, non viene scelta come concorrente di Sanremo Giovani ma vince comunque la targa dedicata a Vittorio De Scalzi.

A settembre 2023 fa il suo ingresso nella scuola di Amici. Maria De Filippi la presentata come una ragazza «testarda, disordinata, indipendente e competitiva», canta da quando è piccola perché per lei cantare è una liberazione. Nel corso dell'anno scolastico Sarh ha avuto diversi momenti di crisi, il più brutto quando credeva di non valere nulla, una crisi profonda in cui ha detto in lacrime: «Ho paura di non nessere vista».



Durante il programma pubblica alcuni brani inediti: “TOUCHÉ’” a cui seguono “Viole e violini”, “Mappamondo” e “Sexy Magica”. Venerdi 17 maggio è uscito il suo EP, dall’omonimo titolo “SARAH” con Warner Music Italy