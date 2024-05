È uno degli artisti legato al movimento corporeo tra i più famosi del mondo. Ballerino, coreografo, regista, docente, Morgan Nardi è un creativo che ha saputo conquistare la scena internazionale, brillando inizialmente anche in palcoscenici italiani quali il Teatro Comunale di Firenze e il Teatro alla Scala di Milano.

La passione

La passione coltivata nelle Marche, dove è nato e cresciuto, per poi studiare teatro e danza classica e moderna a Milano e a Cannes. Subito quindi danzatore in Rai e al servizio di geni del calibro di Derek Jarman, Liliana Cavani e Luca Ronconi. La svolta avviene nel 1995, quando decide di trasferirsi in Germania, per studiare presso la “Folkwang Hochschule” di Pina Bausch e, successivamente, per lavorare fino al 2000 come membro della Compagnia “Neuer Tanz“ di Düsseldorf. Nel 2001 fonda il collettivo “Ludica” in collaborazione con l’artista multimediale Naoko Tanaka e passa a produrre coreografie per il teatro “An der Ruhr” di Mülheim, per il Teatro Comunale di Münster e per il Teatro Comunale di Oberhausen.

Dopo aver firmato la sua prima coreografia “Von Rosen” e aver vinto il primo premio del Concorso Coreografico Internazionale “Tendances” a Luxembourg, conquista critica e pubblico di ogni dove a cominciare dalla mostra “D/J Brand” presso il Museo delle Arti e della Musica di Tokyo in Giappone. Dopo anni di trionfi attraverso coproduzioni illustri (dal “Mousonturm” di Francoforte al Teatro “La Ferme du Buisson” di Parigi al “Kulturhus” di Aarhus – Danimarca) nel 2012 decide di dedicarsi anche alla regia teatrale. In particolare, negli ultimi anni l’artista ha creato un collettivo con la coreografa tedesca Kathrin Spaniol, con cui nascono celebrate produzioni.

Il legame

Nonostante i successi ottenuti ovunque, Morgan Nardi non ha mai abbandonato la sua terra di origine, luogo dove sono rimasti amici e familiari e dove torna appena può. «Nasce tutto ad Ascoli, quando a 9 anni cominciai a frequentare l’istituto Spontini», ricorda la stella della danza, confermando l’importanza di una scuola che ha formato star come Giovanni Allevi e Dardust e il frequente ritorno a casa per collaborare con i suoi concittadini. Un’opportunità offerta prima da Mariangela Pespani e da Maria Rita Salvi attraverso il progetto “Ritratti d’Artista” e poi dal regista teatrale Alessandro Marinelli. «In quest’ultima occasione è nata la collaborazione con il maestro visuale Pietro Cardarelli che dal 2019 partecipa costantemente a tutte le mie creazioni» rivela, sottolineando che da qui poi è partito anche un connubio con il capoluogo piceno, che ha permesso la realizzazione della serie video “Schattenblick”. Adesso, la città di Ascoli attende di celebrare tutto il suo operato, soprattutto dopo la vittoria del Premio delle Arti Performative 2023 della Città di Düsseldorf come migliore artista dell’anno con Kathrin Spaniol. Di lui, le testate del settore esaltano «la precisione di uno stile di movimento che diventa combinazione unica di linguaggio di corpo e voce, esplorando linguaggi con profondità emotiva e coreografie minimaliste, da cui emerge un dramma multistrato, concentrato su questioni essenziali».

Il sociale

Morgan Nardi da sempre coniuga arte e sociale, visto che come insegnante e mentore conduce laboratori e progetti per giovani coreografi, artisti rifugiati, bambini e giovani che vivono in Germania e all’estero.