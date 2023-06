MONTELUPONE - Le Marche tornano al centro della musica e lo fanno grazie anche alla presenza della Eko, storica azienda leader nella produzione di chitarre e distribuzione di strumenti musicali. Che è diventata vero e proprio polo di attrazione per tanti artisti, musicisti di calibro internazionale con i quali esistono ormai stabili e proficue collaborazioni e progetti condivisi, anche a livello umanitario, come fra i più recenti quelli che hanno visto protagonisti Jovanotti e Andrea Bocelli con l’azienda marchigiana.



La convention



A Montelupone, nella sede della AlgamEko, si è svolta la prima convention del gruppo Algam che ora è in società con la Eko. Presenti 130 persone da tutte le filiali europee della Algam e ha partecipato anche il fondatore del gruppo francese Gerard Garnier. Ma soprattutto, Stelvio Lorenzetti, Ad e socio della AlgamEko, che ha organizzato assieme al tuo team quattro giorni di incontri e di team-building per tutti i partecipanti e nelle serate ovviamente la musica l’ha fatta da padrone con artisti della famiglia Eko che si sono alternati sul palco.



Gli ospiti



Fra gli ospiti presenti l’ascolano Saturnino (bassista storico di Jovanotti, ma anche compositore, produttore discografico e polistrumentista), il chitarrista Massimo Varini (produttore di Nek e spalla storica di Biagio Antonacci e altri big della canzone italiana come Andrea Bocelli, Laura Pausini e altri), e l’altro chitarrista che non ha bisogno di presentazioni Luca Colombo (prima chitarra dell’orchestra della Rai, insegnante al Conservatorio di Bergamo, direttore musicale dell’ultima tournée di Gianni Morandi nonchè turnista di artisti famosi italiani).



Serate allietate da musica di qualità con artisti di calibro internazionale che è raro trovare insieme per di più riuniti sotto l’egida di un brand marchigiano che fa parlare della nostra regione a livello mondiale. Molto apprezzata anche l’ensemble locale Piero Principi Band. I partecipanti alla convention sono rientrati a casa con in cuore un pezzo di Marche e un pezzo della Eko.



L’alleanza



«Grazie a questa alleanza con il grande gruppo internazionale francese Algam, il marchio Eko è ora sempre più presente e importante nei vari paesi europei ed è tornato ad essere leader nel mondo. Avevano paura di diventare troppo francesi e invece i miei soci francesi stanno diventando sempre più italiani, perché amano la nostra terra e le nostre tradizioni e hanno compreso il valore del marchio Eko», ci dice Stelvio Lorenzetti. «La mia amicizia con Stelvio Lorenzetti, il mio amore per l’Italia e ora per le Marche, ci hanno fatto realizzare questo grande e importante progetto della AlgamEko. E stiamo ancora di più investendo in Italia per portare la AlgamEko ad essere sempre più leader nel settore degli strumenti musicali e anche del pro-audio», ci dice Gerard Garnier.



Se è vero che la musica è un linguaggio universale, allora i continui successi degli strumenti musicali nati nella nostra regione diventano una via preferenziale per far conoscere il nostro territorio e le Marche in tutto il mondo.