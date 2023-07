FERMIGNANO - Nel terzo appuntamento che Fermignano dedica alla musica, domenica, 16 luglio, alle ore 20,45 in Piazza martiri d’Ungheria, Andrea Guerra proporrà il concerto showcase del primo album “Guerra”.



Il nome d’arte



Oltre ad essere il nome dell’album, Guerra è anche il nome d’arte che il musicista, nato e cresciuto a Fermignano, ha scelto: «Ognuno di noi ha le proprie “guerre” interne», racconta Andrea «e dato che l’album è stato scritto sulle mie esperienze ed evoluzioni, come persona e come musicista, ho pensato fosse la cosa più naturale. C’è anche da dire che Guerra è un nome molto diffuso a livello internazionale, ma non su questo territorio e tutti qui mi chiamano così».

Guerra ha iniziato a suonare la chitarra a 13 anni, trascinato e ispirato dalle innumerevoli band che negli anni ’90 proliferavano nella provincia: «Fin dalla prima volta che, quasi per caso, ho imbracciato la chitarra la musica mi ha letteralmente stregato ed è divenuta una costante nella mia vita. Ho iniziato da autodidatta, seguendo poi lezioni con insegnanti locali e frequentando workshop con chitarristi di livello internazionale, da Luca Colombo a Rob Harris (Jamiroquai)». Il suo è uno stile difficile da catalogare, ma le influenze sono chiarissime: funk, soul, black music, pop raffinato; gli artisti di riferimento vanno da Stevie Wonder a Sting, da John Mayer a Jamiroquai. Ad aprile 2020 prende vita Try Tomorrow, un brano che racconta l’intreccio tra la vita dell’artista e la musica: «Il lavoro quotidiano con le persone e con la musica è continua fonte di ispirazione per nuove canzoni e le due dimensioni, lavorativa (come responsabile risorse umane in un’azienda di Fermignano, ndr) e artistica, si fondono e si supportano continuamente». Nascono poi anche gli altri brani dell’album anch’essi legati a emozioni di momenti di vita vissuta.



I musicisti



A Guerra, voce, chitarra e composizione dei brani dell’album (eccetto la cover No Diggity), si affiancano musicisti che sono gli stessi compagni di viaggio che dal 2009 fanno parte degli Elefunky, nota band della provincia che negli ultimi 15 anni ha collezionato oltre 300 concerti live e due lavori in studio. Alla batteria c’è Christian Marini (Nicola Piovani, Raphael Gualazzi), alle tastiere e ai Synth Davide Marini, creativo ed eclettico tastierista piobbichese, Massimo Valentini al sassofono (Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Raphael Gualazzi), al basso Michele Santoriello, produttore e arrangiatore Urbinate, alle percussioni Matteo Salvatori, maestro del latin jazz.



I contributi

Ad arricchire il sound compaiono altri musicisti di rilievo della scena pesarese: Gigi Faggi alla tromba, Valentia Ariemma, poi Sara Gambaccini e Alberto Aluigi ai cori che regalano sfumature gospel a tre brani. L’album è stato a registrato e masterizzato allo studio Naive di Fano, già online sulle principali piattaforme musicali e sarà disponibile, anche in una tiratura limitata di Cd, la sera dello showcase.