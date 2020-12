Mauro Corona a "Linea Bianca" dopo l'offesa a Bianca Berlinguer, Rai 1 si scusa: «Una disattenzione»

"In merito all'intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea Bianca, Rai1 si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un'espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai". Lo scrive in una nota Rai1 riferendosi ad un imbarazzante episodio avvenuto ieri.

Ieri, infatti, Mauro Corona è riapparso sulle reti Rai, a 'Linea Bianca', dopo essere stato allontanato da '#Cartabianca' per aver apostrofato come 'gallina' la conduttrice Bianca Berlinguer. L'allontanamento dal programma di Rai3 ha avuto una lunga coda polemica, per il mancato rientro dello scrittore come ospite, tra il direttore della terza rete, Franco Di Mare, e la conduttrice che lo avrebbe rivoluto in trasmissione. Ma finora questo non è stato possibile perché Di Mare, come ha spiegato nei giorni scorsi in commissione di Vigilanza, si era rivolto per un parere al Comitato Etico dell'azienda che aveva deciso per l'allontanamento di Corona.

"Corona - ha ricordato - era già stato allontanato una volta dal programma. Il signor Corona beveva in diretta. Io non ho nulla di personale contro di lui ma questo non è possibile. Il signor Corona faceva pubblicità e anche questo non è possibile e consentito. Il signor Corona aveva atteggiamenti verbalmente violenti, molto aggressivi. E questo non è consentito. Il signora Corona offendeva e anche questo non è possibile. Io sono per l'applicazione delle regole e infatti non ho cacciato Corona ma ho chiesto al comitato per l'applicazione del Codice Etico cosa doveva fare, il quale si è espresso e ha detto che Corona era fuori dall'azienda per quello che aveva detto e fatto".

Invece ieri, lo scrittore esperto di montagna era tra gli ospiti, su Rai1, della puntata d'esordio della nuova stagione di 'Linea Bianca', il programma sulla montagna condotto da Massimiliano Ossini. La puntata, andata in onda sabato 12 dicembre alle 14 su Rai1, era registrata e lo scrittore ha parlato di montagna e del suo nuovo libro ma la circostanza non è passata inosservata a qualche attento commentatore sui social che ha attaccato l'incongruenza dell'episodio.

