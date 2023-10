Corona show in radio: «Zalewski? La mamma della fidanzata mi ha pregato di non dirlo. Ne so più io dei pm»

Dopo Fagioli, Zaniolo e Tonali, Fabrizio Corona punta il dito contro Nicola Zalewski. L'esterno della AS Roma sarebbe il quarto implicato nel caso scommesse, anche se «la lista è lunga» ha detto l'ex paparazzo. Intervistato da Radio Radio ha commentato il suo ultimo scoop.



«Zalewski minaccia querela? Ho i messaggi della madre della fidanzata di Zalewski che mi prega di non fare il suo nome, è una mia amica da 20 anni. Sto indagando parallelamente alla procura e ne so più di loro su alcune cose. Di Fagioli l'ho detto il primo agosto, lui si è autodenunciato una settimana fa», ha detto.

Cosa ha detto Corona

«Siamo all'inizio di questa storia.

Martedì andrò da Nunzia De Girolamo a raccontare tutta la storia di Zaniolo. Ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete», ha detto. E sulla presunta fonte, ha dichiarato: «Un peruviano tra le mie fonti? È una cazzata, è un italiano e si è fatto 12 anni di carcere». Poi sui calciatori: «Sono dei ludopatici malati».