CIVITANOVA - Il Varco sul Mare di Civitanova Marche ospiterà questa sera dalle 21.30 la finale regionale di Miss Marche. Diciannove le concorrenti in gara per succedere all’anconetana Emma Calì, che lo scorso anno si aggiudicò il titolo, che punteranno con decisione a iniziare il percorso verso la finale nazionale, che quest’anno si terrà a Roma. Si contenderanno il titolo di Miss Marche le ragazze che sono state selezionate nelle fasi provinciali e che hanno acquisito i titoli regionali per l’accesso alle prefinali nazionali del concorso.

APPROFONDIMENTI IL CONCORSO Miss Reginetta d'Italia 2022: ecco le tre marchigiane in finale



Le ragazze

Rachele Marcucci, 19 anni di Loro Piceno (Miss Sport Givova Marche), Jeyzel Ann Reyes, 19 anni di Ancona (Miss Miluna Marche), Sara Matrullo, 18 anni di Fermo (Miss Cinema Marche), Letizia Serrani, 19 anni di Marina di Montemarciano (Miss Rocchetta Bellezza Marche), Giada Preziuso, 18 anni di Sassoferrato (Miss Eleganza Marche) e Glelany Cavalcante, 28 anni di Civitanova Marche(Miss Kissimo Biancaluna Marche) sfileranno sul palco civitanovese insieme alle outsider Eleonora Valentini, 18 anni di Sant’Elpidio a Mare, Martina Ciciani, 18 anni di Pioraco, Nicol Badiali, 21 anni di Barbara, Annalisa Signorile, 24 anni di San Benedetto del Tronto, Nora Hallabou, 20 anni di Castelfidardo, Isabella Marra, 18 anni di Osimo, Sharon Cicconi, 18 anni di San Benedetto del Tronto, Shari Romoli, 21 anni di Pollenza, Giada Bosi, 19 anni di Monsano, Sara Fioravanti, 21 anni di Appignano, Annachiara Cercone, 20 anni di Grottazzolina, Eva Rose Meuli, 19 anni di Camerino e Rebecca Rossi, 23 anni di Monte Urano. Nel corso della serata, verrà assegnata anche la fascia di Miss Sorriso. Tutte le ragazze che hanno conquistato un titolo regionale accederanno alle prefinali che, molto probabilmente, si svolgeranno nel mese di settembre in un luogo non ancora reso noto.



Maggiorana in giuria

La selezione delle miss in gara spetterà alla giuria (della quale farà parte anche Carlotta Maggiorana, che ha vinto la fascia di Miss Italia nel 2018) che decreterà le ragazze che di volta in volta passeranno il turno, fino all’elezione di Miss Marche 2022. A presentare l’evento lo storico conduttore del concorso Marco Zingaretti, un professionista di chiara fama che da anni ha legato il suo nome a quello del concorso, per l’occasione coadiuvato da Sara Croce, nota per essere stata “la bonas” di “Avanti un altro” fino all’edizione del 2022 e che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio con Miss Italia, conquistando il titolo di Miss Miluna Lombardia nel 2017.



I momenti di spettacolo

Tra i vari momenti di spettacolo e musica, ci saranno le atlete della squadra nazionale Junior della Ginnastica Fabriano, vincitrice di oltre cinquanta titoli nazionali nell’ultimo decennio e la show girl e Dj siciliana Deborah Savasto. Animeranno l’evento anche le eccezionali voci di Alex Barbieri e Cinzia Dominguez. La finale regionale di Miss Italia (a ingresso libero) è organizzata dal Comune di Civitanova Marche, da Azienda Teatri di Civitanova e dall’agenzia Pai di San Benedetto, esclusivista del marchio per le Marche e per l’Abruzzo.