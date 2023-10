Matthew Perry morto, l'addio del cast di Friends: «Siamo devastati. Per noi è stato un vero dono». L'attore in lacrime alla reunion

Sarcastico, simpatico e divertente, Matthew Perry, trovato morto a 54 anni nella sua casa di Los Angeles, era entrato fin dalla prima stagione nel cuore di tutti gli spettatori di Friends insieme a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer: interpretavano un gruppo di amici di New York che si riuniva nel bar Central Perk. E amici lo sono rimasti per sempre, tanto da non sottrarsi mai alle "reunion del cast", richieste a gran voce dai fan. Nell'ultima, Perry parlava in modo strano, reduce da uno dei tanti interventi subiti e resi necessari dopo i danni da dipendenze. Di tutte e dieci le stagioni di Friends, l'unica in cui si era tenuto lontano dalle droghe e dall'alcol era stato nominato agli Emmy.

Il messaggio di addio dal set di Friends

«Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero dono per tutti noi. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan», si legge nel profilo Instagram della serie.

«Matthew era un attore incredibilmente dotato e una parte indelebile della famiglia», scrive oggi la Warner Bros Television Group. “L'impatto del suo genio comico è stato sentito in tutto il mondo e la sua eredità vivrà nei cuori di così tante persone”.

La reunion dopo 17 anni

Dopo 17 anni, nel 2021, il cast di Friends si riunì per una puntata speciale.

Le lacrime e il conforto di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), tra risate ed emozioni, hanno commentato e ridato vita ad alcune scene della serie cult, in onda dal 1994 al 2004. Con loro una serie di ospiti famosi, e grandi fan, tra i quali Lady Gaga (per un duetto con Lisa Kudrow su uno dei brani simbolo di Phoebe, 'Gatto rognoso'), Kit Harington, la premio Nobel Malala Yousafzai, pure gli idoli del K-Pop Bts ("abbiamo imparato l'inglese e che cos'è l'amicizia grazie alla serie"), David Beckham, Mindy Kaling, Cara Delevingne, Cindy Crawford e Justin Bieber (per il fashion show con alcuni dei costumi più iconici e 'curiosi' indossati nelle puntate).

Nel racconto dei protagonisti, insieme a quello degli autori, Martha Kauffmann e David Crane, e del produttore Kevin Bright, emersero nel corso della puntata speciale, anche le curiosità sul processo di casting (il primo a essere scritturato fu Ross, l'ultima Rachel), le reazioni alla fama globale, e i retroscena, ma anche una nota dolorosa: Matthew Perry, reduce da un intervento dovuto ai suoi problemi di dipendenza, ricordò della sua paura di non far ridere abbastanza (la serie si registrava live davanti a una platea).

Abbassando la testa, Perry aveva mantenuto uno sguardo basso mentre Jennifer Aniston lo confortava.

Il ricordo dei colleghi

Appena la notizia della sua morte si è diffusa, amici e colleghi hanno iniziato a ricordarlo sui social. «Mi sento grata per ogni momento che abbiamo condiviso», scrive Maggie Wheeler, che in Friends ha interpretato Janice, ex fidanzata di Chandler. «Eravamo una squadra da molto tempo», ha scritto Shannon Doherty in un messaggio di cordoglio su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme a Perry e Roger Castillo. «Grazie per tutte le risate», ha scritto su X il primo ministro canadese Justin Trudeau, compagno di classe di Perry a Ottawa. «È stato nostro amico fino alla fine», ha scritto il regista Joe Russo. Il messaggio di Mira Sorvino: «Possa tu trovare pace e felicità in Paradiso, facendo ridere tutti con il tuo umorismo unico».