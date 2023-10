Matthew Perry, Shannen Doherty: «Cresciuti insieme». Non solo amici: la rivelazione dell'appuntamento a San Valentino

Non erano solo gli idoli di una generazione, quella cresciuta negli anni '90 tra una puntata di Beverly Hills 90210 e una di Friends. Matthew Perry e Shannen Doherty sono stati amici per tutta la vita, e per un breve periodo anche qualcosa di più. L'attrice diventata famosa nei panni di Brenda, e che ora combatte contro un tumore al quarto stadio, ha voluto ricordare l'amico con una foto e un lungo post su Instagram.