Shannen Doherty e il tumore: «Sto morendo, organizzo il mio funerale»

È rimasta nel cuore di molti dai tempi di Beverly Hills e oggi Shannen Doherty continua ad ispirare con la sua lezione più grande. L'attrice, dal convive dal 2015 con il cancro al seno e spesso ha raccontato ai fan la sua storia, in assoluta trasparenza. Poco tempo fa, l'annuncio delle metastasi alle ossa e poi al cervello. Dopo aver fatto i conti con la cruda realtà, nelle ultime ore, la star di Beverly Hills nell’ultimo episodio di Let’s Be Clear ha affrontato un discorso straziante: l’organizzazione del suo funerale.

Le parole di Shannen Doherty

«So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando - ha sottolineato Shannen Doherty -. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre.

E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso.

Il funerale

«Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve - ha spiegato Shannen Doherty -. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì. C’è tanta gente che penso si presenterebbe e che non voglio ci sia. Non li voglio lì perché le loro ragioni per presentarsi non sono le ragioni migliori. Degli esempi? Sono persone a cui adesso non piaccio davvero, hanno le loro ragioni e va bene. Però vorrei coerenza. "Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi"».

L'attrice ha aggiunto: «Io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st***za adesso è morta. Ovvio che vorrei vivere ancora a lungo, però è bene che organizzi. Credo che tutto sarà fatto a casa mia, dove passo la maggior parte dei momenti belli. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore».