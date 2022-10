MATELICA - Con la commedia musicale Madame Sow di Compagnia Teatro in Bilico, si alzerà il sipario, il 19 novembre prossimo, del Teatro Piermarini di Matelica. La stagione 2022-23, che comprende otto spettacoli, di cui sei in abbonamento, parte con il divertente e rocambolesco testo di Giulia Giontella, anche regista dello spettacolo, in un intreccio di inganni e sotterfugi che si evolveranno in modo inaspettato.



Sgarbi in Caravaggio

Il primo dicembre il Piermarini accoglie Vittorio Sgarbi in Pasolini Caravaggio con le musiche composte ed eseguite dal vivo da Valentino Corvino e la video scenografia di Tommaso Arosio. Il noto critico d’arte condurrà gli spettatori in un viaggio nelle rivoluzionarie attività di questi due maestri i quali, nonostante abbiano vissuto a circa quattrocento anni di distanza l’uno dall’altro, lottarono contro analoghi ostracismi, pagando il caro prezzo della vita in cambio della propria libertà intellettuale. Il 26 dicembre si rinnova l’amato appuntamento delle feste di fine anno con il concerto gospel realizzato in collaborazione con San Severino Blues che vede protagonista il gruppo Gospel Times. Gli appuntamenti sotto l’albero si arricchiscono del Concerto di Capodanno, domenica primo gennaio fuori abbonamento, con la banda musicale di Matelica e l’apertura della Junior Band.

Solfrizzi fa il malato

Emilio Solfrizzi è il protagonista (12 gennaio) de Il malato immaginario, diretto da Guglielmo Ferro. Un intreccio tra comicità e teatro dell’assurdo, dove si ride attraverso la continua ricerca di rimedi e cure di medici improbabili che creano situazioni esilaranti. Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l’idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare “i dardi dell’atroce fortuna”. Il 5 febbraio la scena è per Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi da un’idea di Giorgio Rossi, spettacolo per tutta la famiglia (fuori abbonamento) ispirato dall’idea di Fantastica dello scrittore Gianni Rodari, la pièce racconta, con il linguaggio della danza e del movimento, il potere dell’immaginazione che trasforma cose e persone in qualcosa di sempre inaspettato e straordinario. Spazio al Pojana, il celebre e irriverente personaggio-imprenditore inventato dall’artista padovano Andrea Pennacchi, presenza fissa della trasmissione televisiva Propaganda Live, che salirà sul palco del Piermarini il 31 marzo.

Il gran finale

La stagione teatrale si conclude il 12 aprile nel segno della migliore commedia dell’arte con Romeo e Giulietta. L’amore è saltimbanco di Stivalaccio Teatro, soggetto originale e regia di Marco Zoppello. La storia è ambientata nella Venezia del 1574 dove due improbabili saltimbanchi vengono incaricati di mettere in scena la più grande storia d’amore di tutti i tempi, in una rilettura dallo stile irriverente e scanzonato. Una macchina comica che sa rendere contemporanea una tradizione senza tempo. Nuovi abbonamenti in vendita il 12 e 13 novembre presso la biglietteria del teatro tel. 073785088. Inizio spettacoli ore 21,15, domenica 5 febbraio ore 17.