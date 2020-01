Massimo Giletti, morto il papà Emilio: aveva 90 anni. Faceva l'imprenditore ed era stato un pilota

Emilio Giletti era famoso anche per il suo passato di pilota d’auto negli anni Cinquanta per Ferrari e Maserati. Fu con quest'ultima che ottenne la vittoria più prestigiosa della carriera nella Mille Miglia del 1953. Proprio lo sport è sempre stato una sua passione, con molte sponsorizzazioni a club locali e manifestazioni automobilistiche di vario tipo.

a Giletti Spa, azienda tessile fondata nel 1884. L'imprenditore, ricoverato all'ospedale di Novara, è morto per cause naturali e la sua camera ardente potrebbe svolgersi già da domani proprio in azienda.