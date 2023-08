NCONA La trasferta veneziana porterà “Le Marche in Mostra”. A Venezia ci sarà il lancio ufficiale, con tanto di prima produzione, dello short-film pubblicitario per Marche Film Commission, realizzato per questa occasione, che vede la partecipazione di Lucia Mascino, attrice anconetana. Il corto sarà svelato in anteprima, nella prima giornata, al padiglione italiano. Stesso luogo e giorno, per le sette opere cinematografiche realizzate o in via di realizzazione.

“La spiaggia dei gabbiani”, diretto da Claudio Pauri e prodotto da Guasco s.r.l.: è un lungometraggio ambientato sul Conero. È dedicata alla storia della Andrea Moda Formula, la serie documentaria “Last and furious. La più incredibile avventura in Formula 1”, di Massimiliano Sbrolla, prodotta da Sushi Adv e Zoofactory s.r.l..



Tra le opere in vetrina a Venezia anche “Castelrotto”, lungometraggio di Damiano Giacomelli e prodotto da Yuk!Film s.r.l. con Malfè film, “Animale Libero (The cage)”, film di Henry Secchiaroli e prodotto da Hego Film s.r.l. . Ci sarà il corto “Luna Park. Sweet sad kids”, animazione a cura di Virginia Mori e prodotto da Whitstand e Miyu e, a completare la pattuglia dei prodotti marchigiani ci saranno altri due film. Si tratta di “Italia-Germania ‘44”, di Alessandro Tarabelli e Andrea Antolini, Diego Morresi, prodotto da Subwaylab, e di “Miopia”, diretto da Rocco Mortelliti e la produzione di Moviestart production. I CORTI Saranno rilanciati i 6 corti del progetto “6 dimore in cerca di autore”, e se ne parlerà, oltre che con la regione, il senatore Castelli e Marche film commission, anche con Sandro Angelini, di Piceni Art for job, produttore dei cortometraggi, Giacomo Andreani e Claudia Grandinetti del progetto Expirit, Stefania Pignatelli, vicepresidente dell’associazione dimore storiche italiane sezione Marche, Paolo Consorti e l’attrice Stefania Rocca.