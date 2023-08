Le Marche alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia: due gli eventi marchigiani in programma. Presente anche Acquaroli

«Le Marche in Mostra» all'Italian Pavilion, Hotel Excelsior, presso Lido di Venezia venerdì 1 settembre, alle ore 16:10. Due gli eventi speciali dedicati alle produzioni marchigiane con cui Marche Film Commission e Regione Marche si presenteranno all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Anche il Governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli sarà presente al fianco di Marche Film Commission per presentare i progetti in corso di realizzazione sul nostro territorio.