Kevin Spacey girerà in Italia il nuovo film: “L’uomo che disegnò Dio” è diretto da Franco Nero

Dopo le accuse di cattiva condotta sessuale che lo hanno tenuto lontano dai set negli ultimi quattro anni, Kevin Spacey tornerà a recitare in un film italiano. Lo scrive il Guardian citando l’emittente americana Abc che ieri sera ha annunciato il ritorno di Spacey davanti alla macchina da presa nei panni di un poliziotto che indaga su un uomo - non vedente ma capace di individuare i tratti del volto di una persona solo ascoltandone la voce - ingiustamente accusato di pedofilia, in L’uomo che disegnò Dio. Il film è diretto da Franco Nero, che veste anche i panni del protagonista, e vede nel cast Vanessa Redgrave, moglie di Nero. «Sono molto felice che Kevin abbia accettato di partecipare al mio film - ha detto Nero a Abc News - Lo considero un grande attore e non vedo l’ora di iniziare il film».

© RIPRODUZIONE RISERVATA