Isola dei Famosi 2022, nuovi rumors: «Ilary Blasi vorrebbe Ambra Angiolini»

Ancora rumors Isola dei Famosi 2022. Tra io nomi spoilerati, ce ne sono molti che fanno discutere, altri si rivelano indiscrezioni bomba. Ilary Blasi ha dichiarato di volere due volti femminili in particolare. Non è chiaro in realtà se le vorrebbe come opinioniste in studio, quindi come spalle alla conduzione, oppure come concorrenti. L'indiscrezione è emersa a Casa Chi su Instagram.

I giornalisti erano curiosi di sapere da Gabriele Parpiglia le ultime indiscrezioni sul cast dell’Isola dei Famosi 2022. Valerio Palmieri ha introdotto l’argomento Isola partendo da un altro concorrente annunciato, anzi, ipotizzato: ci sarà Jeda nella nuova edizione? Lui è stato protagonista indiscusso nella passata edizione, sebbene fosse in studio è stato probabilmente più protagonista di alcuni concorrenti stessi.

Dopo il gossip arrivato da Dagospia, Valerio ha chiesto al suo collega di fare altri nomi a Casa Chi. Quindi Parpiglia ha detto che ci sono in ballo due nomi bomba e corrispondono a due donne. In realtà si tratta per il momento di un desiderio di Ilary Blasi, che vorrebbe appunto due donne nel cast, di cui ha reso noto un solo nome. Sarebbe Ambra Angiolini all’Isola dei Famosi 2022: «Il sogno di Ilary Blasi si chiama Ambra Angiolini.- Ha rivelato Parpiglia -. Non mi chiedete il ruolo o cosa farà, il suo sogno è questo». Se ne saprà di più la prossima settimana, ma Parpiglia è certo di non poter essere smentito su questo nome. Non resta che attendere la prossima puntata di Casa Chi con le chicche di gossip per saperne di più.

