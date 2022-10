Caldo record, temperature più alte da oltre 200 anni: massime salite di un grado

Ce ne siamo accorti. Il 2022 è l'anno più caldo mai registrato dal 1800, secondo le rilevazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. E non a caso da maggio ad ottobre di quest'anno in molte regioni d'Italia si è vissuta e si sta vivendo un'eterna estate. La conferma scientifica del Cnr, sottolinea che l'aumento delle temperature è stato di quasi un grado centigrado, per l'esattezza «0,96 °C in più rispetto alla media dei 30 anni precedenti» ha considerato Bernardo Gozzini, direttore consorzio LaMMA in base ai dati Cnr-Isac. Ma non è tutto.

Temperature massime al top

Si perché, l'incremento maggiore si è verificato proprio nelle temperature massime, che hanno segnato un incremento di 1,2 °C. A questa notizia, che conferma ancora una volta come il cambiamento climatico sia in atto, se ne aggiunge un'altra. Quella di una lunghissima estate, che iniziata il 10 maggio scorso, è destinata ad allungarsi almeno fino a novembre. Anche i prossimi dieci giorni di ottobre, dunque, saranno all'insegna delle temperature miti e calde.

Scipione l'Africano

Secondo il sito ilmeteo.it, infatti, sta per tornare l'anticiclone Scipione l'Africano che come avvenuto già nella prima parte di giugno, riporterà «condizioni stabili, soleggiate e con massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo: a giugno i valori schizzarono fino a 41-42 gradi, nei prossimi giorni arriveranno a 34» soprattutto nelle regioni meridionali, dove certamente si andrà ancora in spiaggia, con temperature tipiche di fine primavera o inizio estate e comunque al di sopra della media stagionale.