​Il Cantante Mascherato questa sera non andrà in onda. Al suo posto arriva Montalbano. La guerra in Ucraina travolge i palinsesti Rai e dopo Doc 2, anche il programma di Milly Carlucci si ferma in segno di rispetto per la delicata situazione.

Questa sera, venerdì 25 febbraio alle 21.25, al posto del Cantante Mascherato Rai 1 ripropone un episodio del “Commissario Montalbano” dal titolo "Un covo di vipere" con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Valentina Lodovini, Angelo Russo, Alice Canzonieri e Sonia Bergamasco.

L’imprenditore Cosimo Barletta viene trovato morto, ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca. Non ci sono segni di effrazione, quindi a ucciderlo è stato qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre che Barletta era un uomo freddo, crudele, privo di scrupoli e sentimenti. Ma era anche uno strozzino e aveva una particolare inclinazione verso le giovani ragazze. Erano in molti, quindi, a odiarlo. ll caso si complicherà ancora di più quando Montalbano scoprirà che, poco prima che gli sparassero, Barletta era stato addirittura avvelenato.

