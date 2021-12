Grande Fratello Vip, scoppia il "letto-gate": Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling»

Nella casa del Grande Fratello Vip scoppia il "letto gate" e Sophie Codegoni perde le staffe. Le tensioni aumentano tra i concorrenti e dopo lo scontro tra Katia Ricciarelli e le Principesse Selassiè è Sophie Codegoni a mettersi sul piede di guerra contro la nuova arrivata Maria Monsè. Le due hanno discusso per un letto.

APPROFONDIMENTI NELLA CASA Gf Vip, la confessione di Soleil Sorge arriva durante la notte:... SPETTACOLI Alex Belli lascia il GF Vip? «Devo andarmene». Cosa... SPETTACOLI GF Vip, l'emozionante discorso di Lulù a Jessica:... LA RISPOSTA HOT Marina La Rosa senza filtri, la confessione a un fan: «I sex... GOSSIP Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, crisi superata: la showgirl...

LEGGI ANCHE

Marina La Rosa senza filtri, la confessione a un fan: «I sex toys? Ce li abbiamo tutte. Ecco il mio»

GFVip, il letto gate

Tutto è iniziato quando Maria Monsè ha deciso di cambiare stanza perché non vuole più dormire con Patrizia Pellegrino perchè russa. L'ex ragazza di Non è la Rai ha così chiesto a Biagio D’Anelli che dorme con Miriana Trevisan, di poter fare un cambio. Biagio ha accettato, ma Sophie Codegoni si è opposta.

GFVip, lo scontro tra Sophie e Maria

«Se tu vai a dormire presto noi non possiamo più parlare e fare quello che abbiamo sempre fatto per non disturbarti. Ti chiedo per favore di non impuntarti su questa cosa... Stavo soltanto dicendo che sono una persona che vive di sensazioni e purtroppo con te non ho un buon feeling», ha detto Sophie senza filtri a Maria. «Io vado a dormire quando andate a dormire voi... Tu parli di feeling e io devo stare nel letto con una persona che mi detesta, pensa il tuo discorso quanto è egoistico», la replica di Maria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA