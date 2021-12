Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, crisi superata: la showgirl rompe il silenzio. «Non ci siamo mai lasciati»

Crisi superata. Perchè ad esserci c'è stata ma ora è acqua passata. La questione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez può dirsi risolta. «Non ci siamo mai lasciati» Titola così il settimanale Chi il servizio che vede i genitori di Luna Marì sereni e felici in giro per Milano. Dopo i rumors che da settimane li vedevano separati le immagini che oggi sono uscite sul settimanale diretto da Alfonso Signorini mettono a tacere tutti. L'hairstylist e la showgirl nonostante il rimpallo di notizie che li davano ormai come coppia spacciata non hanno mai smentito nè confermato la crisi, ma a oggi la risposta ai dubbi arriva dalla diretta interessata. Beccati nel parco vicino casa della showgirl venezuelana un fotografo non ha potuto fare a meno di porre la domanda che tutti si stanno facendo: «Siete tornati insieme?». La risposta di Belen è trachant. «Noi due non ci siamo mai lasciati». E il sorriso di Antonino lo conferma. Possiamo così mettere la parola fine a mesi di gossip che da tempo insinuavano che tra i due l'amore fosse finito.

Belen e Antonino, crisi superata

Effettivamente «la crisi c'è stata» (come titola Chi). Per un po' di tempo Belen e Antonino sono stati distanti, ma tra loro – si legge sul settimanale di Signorini – non è successo nulla di irreparabile da comportare addirittura la netta rottura. Dal tradimento di lui allimprobabile flirt ttribuito a Belen con Damiano dei Maneskin, nulla di quanto si è detto in queste settimane trova conferma da queste immagini. Se le foto parlano, oggi dicono che Belen e Antonino stanno ancora insieme e passeggiano mano nella mano assieme alla loro bambina.

