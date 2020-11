Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando: «Solo sentire la sua voce mi da fastidio»

Al Grande Fratello Vip fra Dayane Mello e Stefania Orlando continuano ad esserci rapporti tesi. Dayane Mello e Stefania Orlando hanno avuto già diversi scontri e dissapori, ma stavolta la modella sembra essere arrivata al limite, tanto da confidare ad Adua Del Vesco: “Non sopporto più la sua voce”.

Dayane Mello si è confidata nottetempo con la fida amica Adua Del Vesco. L'argomento era Stefania Orlando, con la Mello scatenata contro di lei: “Non ha niente a che fare con la mia personalità e te l’ho già detto. Non sopporto più la sua voce, sono arrivata al punto in cui anche solo sentire la sua voce mi dà fastidio. Non sopporto il suo atteggiamento, non vedo la verità in questa donna”.

Il reality è stato allungato fino a inzio febbraio e, eliminazioni permettendo, trascorreranno comunque molto tempo nella stessa casa: “Non riesco ad avere una conversazione con lei, non mi piace, perché so che non ho la verità. Perché devo aprirmi, stare a fianco di una persona che non mi interessa?!”.

Infine Dayane, da fine stratega, ha osservato lo “stato” dei coinquilini: “C’è un’atmosfera strana perché adesso i giocatori sono tutti deboli. Stanno impazzendo e io godo e mi diverto perché io sto da Dio. Non c’è più gioco”.

