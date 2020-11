Gf Vip , lite furiosa. Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: «Proprio tu che eri il mio punto di riferimento». Poi scoppia a piangere. Oggi, pomeriggio le due inseparabili della casa del Grande Fratello Vip hanno avuto per la prima volta un'accesa discussione sfociata addirittura nelle lacrime, lasciando di stucco gli altri coinquilini.

Tutto è nato in giardino, quando Maria Teresa Ruta ha apostrofato Stefania Orlando con una frase che l'ha fatta infuriare. La mamma di Guenda Goria ha detto: «È la terza volta che mi rubi il mio interlocutore, prima con Tommaso e poi con Elisabetta. No, ma scherzo dai». L'ex moglie di Andrea Roncato non l'ha presa bene e ha replicato: «Pure Pulcinella tra uno scherzo e l'altro diceva la verità».

La frecciatina di Maria Teresa Ruta ha deluso a tal punto Stefania Orlando che è scoppiata in lacrime. Le due poi si sono chiarite in camera da letto. Stefania ha esordito: «Proprio tu che eri il mio punto di riferimento...». A quel punto, l'ex moglie di Amedeo Goria è scoppiata in lacrime a sua volta, scusandosi: «Mi dispiace se involontariamente ti ho ferito». A quel punto, le due si sono abbracciate sul letto e Giulia Salemi ha chiosato ironica: «Adesso vi abbracciate, siete due esaurite».

