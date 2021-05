Dayane Mello, è morta la mamma della modella: «Alla fine ci siamo perdonate»

Non ce l'ha fatta la mamma di Dayane Mello. È morta dopo aver lottato contro il cancro, Ivone Dos Santos, e a comunicarlo è stata proprio la modella sui suoi social. Un messaggio commovente che l'influencer ha voluto condividere con i suoi follower. Dopo la morte del fratello Lucas, condivisa con i conquilini della casa del GF, l'influencer ora si trova a dover affrontare la perdita della mamma. Non avevano un buon rapporto le due donne, come ha spesso raccontato Dayane al Grande Fratello Vip. Una madre assente e che l'aveva abbandonata, queste le parole che la modella ha più volte raccontato al GF. Nonostante ciò nell'ultimo periodo le due donne si era ravvicinate dopo essersi chiarite provando a ricostruire un rapporto nuovo. Non si sono però riuscite ad incontrare, solo una videochiamata ha permesso a mamma e figlia di vedersi, seppur virtualmente, per raccontarsi e perdonarsi.

«Oggi ho sofferto un'altra perdita, ma so che per mia madre è stato un riposo, perché stava soffrendo in un letto d'ospedale. Abbiamo fatto il nostro viaggio, abbiamo avuto il perdono l'uno dell'altro, e lei era una brava persona, sarà sempre nei nostri cuori. Il passato è passato, peccato non aver avuto tempo per abbracciarci, ma ieri abbiamo parlato tramite video chiamata, sono riuscita a dire quello che c'era nel mio cuore. Quindi dico, ama di più, goditi il ​​tempo che abbiamo qui sulla terra con le persone che amiamo, perdona di più, abbi il coraggio di dire ti amo, perché la vita è breve, il tempo passa velocemente. Chiama le persone che ami, lascia da parte i disaccordi, perché alla fine non avremo più tempo. Mamma riposa in pace, ti amerò per sempre e avrai sempre il mio perdono».

Ivone Dos Santos lottava contro il cancro e dayanne Mello aveva deciso di vivere assieme ai suoi follower questo dolore. Si leggeva così in una delle stories della modella: «Oggi è il compleanno delle due persone che mi hanno dato la vita, mio ​​padre e mia madre. Voglio festeggiare mia madre. La donna che mi ha dato la vita e mi ha messo al mondo. Oggi purtroppo lotta contro una crudele malattia, il cancro. Vorrei salvarla, vorrei che la vita mi desse questa opportunità, ma sfortunatamente penso che non accadrà. Vi amo mamma e papà. Grazie di tutto».

A Dayane era servito il GF per rivedere la madre dopo 13 anni. Ivone Dos Santos aveva sentito che Dayane Mello parlava spesso di lei nella casa del Grande Fratello Vip, raccontando sempre della sua assenza. Così, la donna aveva deciso di intervenire con un videomessaggio, nel quale aveva raccontato la sua vita piena dal suo punto di vista: «Ho affrontato molte difficoltà, dopo Juliano sono rimasta incinta di Dayane. Poi ho incontrato una persona che mi ha aiutato molto, con cui ho avuto tre figli. Quando Dayane ero ancora piccola, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile, è il loro padre che non mi ha mai aiutato. Per una madre è doloroso sapere che una figlia scava nel passato di una madre, io amo tutti i miei figli allo stesso modo, anche se sono davvero triste, io ho sofferto per tirarti su…Ti amo, vivi la tua vita e che Dio ti protegga».

