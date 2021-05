Il lutto per la morte della mamma è alle spalle, Dayane Mello di nuovo con Rosalinda Cannavò

Dayane Mello, un vortice di situazioni. Tragedie, difficoltà ma anche tanta voglia di rialzarsi. E allora eccola di nuova con Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco, strette l’una all’altra, dopo il secondo grave lutto della brasiliana.

Le Rosmello - ormai sono chiamate così - si riuniscono per un progetto insieme ad appena 24 ore dalla morte della mamma della modella 32enne, deceduta per un cancro che non le ha dato scampo. Si abbracciano strette e fanno sognare i fan. E anche le parole sono molto tenere: «Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre con te», scrive Dayane. Gli ultimi dissapori nati nella Casa del GF Vip, quelli che parevano averle allontanate, sono quindi ormai alle spalle.

