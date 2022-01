Dayane Mello, dure parole contro Adua ma anche una dedica affettuosa a Soleil

Dayane Mello torna all’attacco. L'ex gieffina, protagonista di molte diatribe che l'hanno vista scontrarsi con "l'ex" amica Rosalinda Cannavò, ora torna a parlare della sua decisione di chudere ogni tipo di rapporto con lei. Su Instagram, una fan le ha chiesto a Dayane Mello in che rapporti fosse con la Del Vesco la risposta della modella è stata dura, durissima. «Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi appena sono partita per il Brasile lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere mia amica? No io non credo proprio».

Sembra, però, che dopo aver scritto queste parole, Dayane se ne sia pentita: infatti, ha rimosso il post sulle stories. Le parole della Mello, in ogni caso, hanno così mandato all’aria una volta e per tutte il sogno del team Rosmello.

All'origine dello scontro fra le due ex gieffine, sembra esserci un tweet di Adua risalente ai primi di dicembre, quando Dayane era nel reality A Fazenda, che ha fatto scalpore per la presunta violenza subita da Nego do Borel, che ha approfittato di lei in svariate occasioni, particolarmente quando la Mello era sotto gli effetti dell’alcol. «Dico solo una cosa. Continuerò a battermi per chi è vittima di violenze. Nulla mi fermerà mai… punto» aveva scritto la Del Vesco, ottenendo in tutta risposta il defollow Instagram della Mello, che ha sempre negato categoricamente di essere stata vittima di abusi.

Di contro, Dayane Mello ha di recente fatto una dedica social particolarmente accorata a Soleil. Nei confronti dell’attuale concorrente del GF Vip ha scritto: «Certo che mi manca. Mi manca la sua follia, il suo affetto, la sua amicizia e mi manca stare al suo fianco. Perché si vede che siamo fatte l’una per l’altra».

