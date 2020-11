Fabrizio Corona si sposa, l'annuncio dopo le pubblicazioni: «Una 50enne pazza di lui...»

Fabrizio Corona sarebbe pronto a sposare Pasqualina, detta Lia. Secondo quanto riporta Dagospia, che mostra le pubblicazioni di matrimonio affisse al Comune di Milano lo scorso 19 novembre, i due starebbero insieme da cinque anni e lei sarebbe «pazza di lui». L'ex agente dei vip è stato già sposato con Nina Moric, dalla quale ha avuto l'unico figlio Carlos. Proprio l'ex moglie aveva parlato di una donna di 50 anni al suo fianco.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Jason Derulo, il nuovo singolo "Love not war (the Tampa...

Lea è amministratrice dell’agenzia di comunicazione Luxury Creative Agency e in passato ha ricoperto il ruolo di assistente personale di un chirurgo molto amico di Lele Mora. Nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Su Instagram Nina Moric ha anche aggiunto che Corona è legato a Lia, ma avrebbe un flirt con la venezuelana Mariana Rodriguez.

Fabrizio Corona ha parlato della sua vita privata e professionale nel libro "Come ho inventato l'Italia". Ha dichiarato di non essere mai stato davvero innamorato e che i sentimenti per la madre di suo figlio e per Belen Rodriguez non erano sinceri.

Ultimo aggiornamento: 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA