Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe e Antonio Zequila cambiano idea: il gesto spiazza tutti

Al Grande Fratello Vip i rapporti tra i concorrenti cambiano di ora in ora. Adriana Volpe e Antonio Zequila, però, sembra siano arrivati a un punto di svolta. Questa mattina, proprio mentre gli inquilini della casa più spiata d'Italia si riunivano in giardino per pregare e applaudire il personale sanitario impegnato nell'emergenza coronavirus, il campano ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato.

Raccolto il testimone da Fabio Testi, Tequila ha raccolto tutti in preghiera e annunciato che al suo matrimonio inviterà anche Adriana Volpe. Un gesto inaspettato, visto che ieri i due sembravano ancora in lotta. Tutto a causa del presunto flirt e delle versioni contrastanti. Le reciproche nomination, inoltre, avevano confermato che l'ascia di guerra non era stata deposta.

A scatenare l'ultima battaglia erano state le allusioni di Zequila al mancato invito di Adriana alle sue nozze. Ieri, durante la diretta, "Er Mutanda" si era inginocchiato dichiarando di non aver mai smesso di amare l'ex fidanzata Marina e di volerla sposare. Oggi ha cambiato idea sulla coinquilina e ha colto l'occasione per comunicarlo.

«Allora - ha esordito - ragazzi facciamo come ci ha suggerito e insegnato Fabio di pregare per noi e per gli altri in questo momento difficile, io che sono il più grande mi sento la responsabilità di questo compito. Vi invito ad andare con il pensiero verso i vostri cari e di fare un grandissimo applauso a tutti i medici, gli operatori sanitari e tutte le persone che stanno lavorando per alleviare le sofferenze del nostro paese. E volevo anche dire una cosa, invito ufficialmente Adriana al mio matrimonio, finiamola qua, mi dispiace molto perché ci eravamo ritrovati, ci ho rimesso molto da questa lite».

La conduttrice sorpresa e commossa si è lasciata andare ad un caloroso abbraccio dicendo: «Va bene, grazie davvero», mentre Antonio sorridendo ha aggiunto: «Spero veramente che fuori riusciremo a ritrovare la nostra amicizia».

