Ultimo appuntamento a Gradara con "Il Piccolo Magic"

GRADARA – "Il Piccolo Magic" torna a Gradara per l'ultimo appuntamento estivo: martedì 18 agosto la Festa più amata dai bimbi di tutte le età regalerà nuovamente una straordinaria atmosfera di Magia allo splendido Borgo marchigiano. Nel totale rispetto della sicurezza sanitaria e delle normative anti-Covid, questo piccolo, grande evento che ha preso il posto di The Magic Castle per l'estate 2020, nelle prime due serate ha visto una partecipazione calorosa ed entusiasta di numerosissime famiglie, italiane e straniere, che non hanno rinunciato all'appuntamento che trasforma Gradara in un magico Castello ricco di divertimento e sorprese.



Tre appuntamenti fortemente voluti dalla Pro Loco di Gradara e dal Comune che non deludono le aspettative, la cui direzione artistica è affidata a Marcello Franca, poliedrico attore-animatore- trasformista, che dal 2014 cura la programmazione di The Magic Castle portando a Gradara alcuni tra gli artisti più originali del panorama italiano ed internazionale.



“Gradara non ha voluto rinunciare a far sognare i bimbi anche quest'estate, nonostante tutto, e siamo davvero felici dell'affetto che ci stanno dimostrando le numerose famiglie che tornano a trovarci – commenta Tiziano Marchetti, presidente della Pro Loco di Gradara – Abbiamo proposto un evento di sole tre serate, ma capace di riassumere in sé tutta la magia che da sempre rende unico e speciale The Magic Castle, che tornerà in tutto il suo splendore nell'estate 2021.”



Martedì 18 agosto ultimo appuntamento con "Il Piccolo Magic Gradara". A partire dalle ore 20.30 entrando nello splendido Borgo, insignito del titolo di uno dei "Borghi più belli d'Italia", ci si potrà immergere in una magica atmosfera, trasportati dalle soavi note e dal canto della Donna Piumata, incantati dalla Strada delle Meraviglie, la Piazza Pazza, il Piccolo Teatro dei Folletti, accompagnati dagli straordinari artisti itineranti, come la Fata dei Desideri, Il Re dei Re e il Contastorie (con la "o"!).

Dalle ore 20:30 itineranti nel Borgo e nella Piazza Pazza: Musica Balcanica con Zastava Orkestar e “La Danza del Leone", danza rituale diffusa in tutto l’Oriente come simbolo di buon auspicio e di fortuna

Il Piccolo Teatro dei Folletti (spettacoli dalle ore 20:30 ogni 30 minuti, ultimo spettacolo alle ore 22:30, ingresso libero fino ad esaurimento posti): uno spettacolo ironico e divertente tra le spettacolari acrobazie della straordinaria Katiuscia Pirlo e i racconti straordinari dell'Elfo Gingillo (Marco Giulio Magnani)...e tanti sorrisi per tutti!



Info & Prenotazioni:

A partire dalle ore 20:30 (ingresso a pagamento, si consiglia la prevendita online) grandi e piccini potranno divertirsi a "scoprire" i tanti magici artisti itineranti nel Borgo di Gradara.

Biglietti acquistabili online su www.liveticket.it/themagiccastle o presso la Pro Loco di Gradara: adulti € 5 a persona; bambini € 3 a persona.

N.B. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione anti-Covid.

Pro Loco Gradara: Tel. 0541 964115 - 340 1436396 info@gradara.org

www.themagiccastle.it

