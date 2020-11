Giuliana De Sio, il dramma a "Oggi è un altro giorno": «Vivere con mia madre è stato duro, lei beveva»

Giuliana De Sio parla di amore e di malattia, della famiglia e della forza del perdono. Parole schiette, sincere come lei. Che davanti alle telecamere della trasmissione su Rai 1 “Oggi è un altro giorno” racconta della sua mamma, «una donna dura, perché era infelice, e viverci accanto non è stato facile crescere insieme a lei. Ho dovuto lavorare tanto su di me per non ripetere i suoi comportamenti. Lei beveva, mio padre non c'era...non era vivere quello». Non hai mai più parlato con lei diventata grande? chiede la conduttrice Serena Bortone. «La situazione era la stessa. Ma io l'ho amata, mi dava felicità sapere che lei godesse del mio successo, lei così mi dimostrava il suo amore».

L'attrice ricorda che la mamma era un'anarchica, anticonformista, «ecco le cose buone che mi ha lasciato, oltre a un pizzico di bellezza», sorride la De Sio. «Ora ho perdonato tutti, mamma, papà, è stato il mio condono, ho condonato tutti e tutto». Sullo schermo passano le immagini di Elio Petri, suo grande amore, poi quelle di Francesco Nuti nel film “Io, Chiara e lo Scuro” film con il quale ha vinto il David di Donatello. «Oggi sono disoccupata». Giuliana De Sio stava girando l'Italia con uno spettacolo teatrale con Isa Danieli, poi la pandemia. «E io mi sono ammalata, ero disperata chiusa in ospedale, nessuno sapeva quello che stavo passando con il Covid. Poi una notte ho scritto sul cellulare di getto, tutto quello che stavo vivendo. Avevo ossigeno notte e giorno, pensavo di morire. Sola con i miei pensieri, senza respiro e senza futuro. Ho lottato con tutto il mio corpo e il mio cervello per cancellare i pensieri terribili». E così è stato. Dopo due settimane l'attrice è tornata a casa. «Ed è stata la cosa più bella».

