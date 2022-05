Giuliana De Sio a Oggi è un altro giorno: «Non voglio più uomini, faccio dei sogni strani...»

Ospite a Oggi è un altro giorno, l'attrice Giuliana De Sio racconta la sua carriera e parte della sua vita privata. «Non cerco più uomini - rivela Giuliana -. Non so mi sono scocciata, non ho più voglia di aprirmi». E continuando, parla anche di un sogno ricorrente che fa proprio relativamente al sesso maschile: «Posso dirlo? Non è che vi scandalizzate?» chiede alla conduttrice Serena Bortone.

APPROFONDIMENTI QUERELE INFINITA Isola 2022, Guendalina Tavassi choc: «Voleva picchiarmi»....

«Vai pure, sei libera» risponde la conduttrice. «Sogno di trovarmi con un uomo dal volto bellissimo, il più bello che abbia mai visto». Attirando la curiosità dei presenti in studio, De Sio continua: «Ci avviciniamo, provo delle emozioni, ma quando lo guardo bene vedo che ha le gambe come quelle dei cartoni animati!» dice scatenando stupore in Bortone e opinionisti. «Gambe di ferro, tipo, e scarpe gialle: insomma, il sogno mi fa capire che l'uomo perfetto non esiste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA