Giuliana De Sio al Grande Fratello? Lei sbotta su Instagram

«Non capisco come possa essere uscita una notizia del genere. Mi state scrivendo in tanti....No non è vero assolutamente che parteciperò al 'Grande Fratello Vip»'. Così seccata Giuliana De Sio su Instagram smentisce le voci circolate negli ultimi giorno che la davano come una delle possibili concorrenti della prossima edizione del 'Gf Vip'.

LEGGI ANCHE: Galyn Gorg è morta: la ballerina di “Fantastico” avrebbe compiuto proprio oggi 56 anni

L'indiscrezione era stata diffusa dal sito BubinoBlog che sosteneva un costante "corteggiamento" da parte del conduttore del Gf Vip, Alfonso Signorini, per avere l'attrice, risultata positiva al coronavirus nei giorni scorsi, nel suo programma.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Giuliana De Sio contagiata: «Allo Spallanzani con polmonite, la prova più dura della mia vita»

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA