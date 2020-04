Giuliana De Sio guarita, prime uscite dopo il ricovero e la quarantena per il coronavirus con mascherina e guanti

Alla fine Giuliana De Sio è tornata alla vita normale o almeno la vita che per ora le norme sul coronavirus permette di fare. L’attrice infatti aveva già raccontato la sua odissea, iniziata alla fine dello scorso febbraio, quando si era sentita male durante una tournée teatrale.

Le prime uscite dopo il ricovero e la quarantena di quindici giorni presso l’ospedale Spallanzani di Roma Giuliana ha raccontato l’accaduto: “ho visto l’orrore, una solitudine siderale, dolore sia fisico che mentale”. Prima di essere dimessa dalla struttura la De Sio si è sottoposta a tre tamponi e, una volta tornata a casa, si è dovuta attenere a una nuova quarantena.

Ora, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna” ha avuto la possibilità di uscire di nuovo ma solo, come da norme da coronavirus, per andare in farmacia regolarmente munita di guanti e mascherina…

