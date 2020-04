Coronavirus, Bruce Willis e Demi Moore insieme per il coronavirus: quarantena a casa con le figlie

A volte ritornano insieme, per spirito di "quarantena familiare". E' la scelta di Bruce Willis e Demi Moore, le star di Hollywood divorziati da vent'anni che hanno deciso di tornare insieme a casa con le tre figlie per affrontare le misure di sicurezza per l'emergenza del coronavirus. A svelarlo è stata la loro figlia ventiseienne, Tallulah, con un post su Instagram, il primo di altri altrettanto divertenti perché fanno vedere questa famiglia, compreso il cane, con indosso un originale pigiama a righe bianco e verde che ricorda la divisa dei galeotti.

LEGGI ANCHE:

L'edicolante Testoni: «Corriere Adriatico, battaglia sacrosanta: insieme forniamo un servizio indispensabile»

Nella foto anche la sorella maggiore di Tallulah, Scout e il suo compagno Dillon Buss. Divorziati dal 2000 dopo dodici anni di matrimonio, Bruce e Demi sono sempre rimasti amici e hanno continuato a vedersi anche per il bene delle figlie. Non solo, hanno anche partecipato alle nuove nozze l'uno dell'altra: Demi con Ashton Kutcher nel 2005 (nel 2013 è arrivato il divorzio) e Bruce con Emma Heming nel 2009.

Ultimo aggiornamento: 11:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA