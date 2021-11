Gf Vip, la furia di Katia Ricciarelli: «Le mando a fare in c***. Dominati dalle minorenni…»

Nella casa del Grande Fratello Vip gli scontri e le liti non mancano. La convivenza comincia a essere complicata e Katia Ricciarelli, dopo il faccia a faccia con la Trevisan, ha avuto uno scontro con Sophie Codegoni e due delle sorelle Sèlassié, Jessica e Clarissa.

Nuove liti nella casa del Grande Fratello Vip. I problemi sono iniziati quando Sophie Codegoni con Jessica e Clarissa Selassie hanno organizzato una cena a base di pizza, pregando i coinquilini di attendere fuori dalla zona cucina per preparare le porzioni. La richiesta non è piaciuta a Katia Ricciarelli, che infastidita si è ribellata e presa da sola un trancio di pizza: «Disturbiamo se stiamo qui? - ha esclemato - Non siamo bambini, io mi prendo la mia pizza e vado là. Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco. Si sono montate la testa adesso, le mando a fare in cul*. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni».

La protesta di Katia Ricciarelli è andata avanti e Patrizia Pellegrino ha cominciato a intonare una canzone, per smorzare la tensione. La cosa però ha irritato ancora di più il tenore: «Patrizia, non ti ci mettere pure tu a pigliare per il cul*, cantando la canzone “Vulimmece bene”. C’è poco da fare ironia perchè sei appena arrivata ed è meglio che tu stia un attimo a capire certe dinamiche”.

