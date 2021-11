GF Vip, Adriana Volpe: il flirt con Andrea Denver torna a galla. Lei scherza: «Spero rientri in Casa» IL TWEET

Adriana Volpe nel mirino. Nella puntata di ieri sera, l'opinionista del GF Vip 6 è stata protagonista, tra altre, di una clip che mostrava delle foto in piscina con il modello Andrea Denver. Gli scatti risalgono alla quarta edizione del reality in cui tra i due sembrava esserci molta intesa. Non potevanomancare riferimenti e frecciatine alla Volpe durante la puntata, tanto che la showgirl ha voluto lanciare un tweet di risposta per chiarire la questione. ​

Se la piscina del Gf negli anni potesse parlare 🙃 #gfvip #GFVIPParty pic.twitter.com/HEmgt9MaQe — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) November 21, 2021

Dopo gli scatti di ieri, sui social si sono scatenati i fan della "coppia" vedendo anche gli occhi della Volpe brillare. Ma non è finita qui: Denver ha notato le parole della Volpe e ha addirittura ricondiviso il post. Secondo quanto riportato da Novella 2000 inoltre il ragazzo ha anche messo like a molti tweet che commentavano il loro presunto flirt.

La Volpe, all'epoca legata a Roberto Parli, è apparsa molto in sintonia con Andrea Denver, a sua volta impegnato. Difatti, sembra che fra i due l'intesa si sia trasformata in amicizia senza andare oltre. Ma dagli scatti di ieri, pubblicati in un tweet di Giulia Salemi e mostrati da Signorini in merito al feeling tra Alex Belli e Soleil Sorge, sembra che Adriana si sia imbarazzata. La stessa Sonia Bruganelli, altra opinionista del GF Vip, ha notato che la trentina si è “ammutolita”, non rispondendo alle domande del conduttore. Questa ha preferito commentare su Twitter, dove ha scritto ironicamente che si augura che Denver ritorni nella Casa così come è successo per Maria Monsè.

La Monsè rientra… ma Denver no?!😂 #GFVIP — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) November 22, 2021

Dunque, ritorno di fiamma o semplice gioco?

