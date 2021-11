Valentina Ferragni e il tumore alla pelle: ecco cos'è il basalioma e come prevenirlo

Basalioma negli ultimi giorni è uno dei termini più pronunciati dai media italiani. Il motivo è che ha interessato Valentina Ferragni, sorella di Chiara. Ma di che cosa si tratta? È un tumore cutaneo non così noto come il melanoma. La sorella della influencer si è sottoposta di recente a un intervento per l'asportazione di un basalioma, ovvero un carcinoma basocellulare. Foto: Shutterstock/Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

