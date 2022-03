Gf Vip, Jessica si sfoga: «Barù sotto la capanna, ecco cos'è successo. La "bandiera"? Non alzata, di più»

Tra Jessica Selassiè e Barù la situazione è precipitata. Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello Vip la principessa è rimasta molto delusa ed è sempre più lontana dal coinquilino. In uno sfogo ha spiegato a Delia Duran di essere stata illusa e ha raccontato nei dettagli cosa sarebbe successo sotto la famosa capanna, il giaciglio allestito per ripararsi dalle telecamere.

APPROFONDIMENTI LA SPIEGAZIONE Barbara D'Urso, ecco perché è finita con Zangrillo:...

GF Vip, Jessica e Barù

Al termine della puntata che ha decretato Barù finalista, Jessica non ha nascosto la delusione per le parole durissime che il toscano le ha rivolto in confessionale e ha svelato che il nipote di Costantino della Gherardesca le aveva fatto intendere altro: «Io ero presente quando lui ha detto ad Alessandro e a Sophie di organizzare la love boat. Mi ha detto che sarebbe stato un modo per stare da soli». «Poi all’improvviso ha cambiato idea dicendo che non vuole nessun rapporto con te», ha replicato la modella venezuelana.

GF Vip, Jessica e Barù sotto la capanna

A quel punto Delia ha provato a scoprire cosa sia successo tra loro: «Magari vuole solo giocare, ma dev’essere chiaro con te. Te l’ha fatto capire?». «Lui mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori e che ci saremmo conosciuti fuori e che, comunque, l’attrazione per me ce l’ha ed è quello che mi ha confermato nella capanna». «Vi siete baciati?», ha chiesto la moglie di Alex Belli. «Non proprio. Aveva la bandiera non alzata, di più. Mi diceva di non stuzzicarlo perchè altrimenti non si sarebbe potuto fermare. Mi ha detto di aspettare perchè tra otto giorni sarebbe finito tutto e poi? Solo perché ho parlato di strategia?», ha spiegato alludendo al suo allontanamento.

GF Vip, il confronto tra Jessica e Barù

Questa mattina i due si sono confrontati per far venire a galla i rispettivi malumori. «Ho sbagliato io a credere in qualcosa che non esiste e non esisterà mai», ha detto la principessa. Non hai sbagliato niente... Dopo tanti mesi volevi un po' di affetto, ma magari non sono io quello che cerchi. Di certo non ho giocato con te. Io ti voglio bene», le parole di Barù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA