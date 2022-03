Gf Vip, Jessica Selassié e Barù: cosa è successo dopo la finale

Il Grande Fratello Vip si è concluso con Jessica Selassié vincitrice, ma i fan dei Jerù si chiedono cosa sia successo con Barù dopo la finale di ieri sera. La principessa, che ha battuto Davide Silvestri nell'ultimo televoto, si era avvicinata molto al nipote di Costantino Della Gherardesca sperando che potesse nascere qualcosa di più di un'amicizia. Barù davanti alle telecamere non si è mai esposto, ma una volta spente cosa è successo?

GFVip, Jessica e Barù dopo la finale

Il GF Vip si è concluso ieri sera dopo ben 6 mesi con la vittoria di Jessica Selassié. La Principessa ha segnato un nuovo record, confermandosi come la donna vincitrice con la percentuale più alta nella storia del reality, posizionandosi al secondo posto dopo Tommaso Zorzi. La sua evoluzione è piaciuta ai telespettatori. La ragazza si è fatta apprezzare per la sua bontà e semplicità, ma piano piano è cresciuta mostrando la sua femminilità.

Nelle ultime settimane Jessica ha fatto discutere per via del suo legame con Barù. Ad aggiornare su cosa è accaduto tra i due dopo la vittoria è stato Giacomo Urtis con la sua lunga diretta su Instagram. Si vede Barù correre da Jessica e abbracciarla. Poco dopo è sparito e ha messo un like a un post di Trash Italiano che annunciava la vittoria di Jessica.

