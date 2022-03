GF VIP, feroce litigio tra Barù e Lulù Selassié

Al GF Vip è scoppiato un feroce litigio tra Barù e Lulù Selassié per via del modo in cui lei utilizza l’asciugatrice. Un gesto della princess, infatti, non è assolutamente piaciuto a Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Ecco che cosa si sono detti. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, Lulù ingrata con Jessica? Offese alla sorella davanti a Barù e Manila? Ecco come la definisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA