In viaggio con Max Pezzali tra ‘Discoteche abbandonate’ e tour negli stadi: «Sarà uno show cartoon»

“Volevo ricreare l’atmosfera analogica degli Anni Novanta, quando ogni volta che usciva una canzone era davvero una festa”. È questo il cuore di ‘Discoteche abbandonate’, nuovo singolo di Max Pezzali che esce, non a caso, solo in radio lunedì 15 aprile accompagnato da un videoclip scatti dal volume ‘Disco Mute’ e i contributi di famosi DJ italiani. Scritto insieme a Jacopo Ettorre e Michele Canova (anche alla produzione), il brano sarà poi anche in digitale e su cd fisico dal 26 aprile. Il nuovo singolo sarà anche un comic book, il secondo della serie ideata da Max Pezzali e sceneggiata da Roberto Recchioni, in uscita a maggio. Dopo il primo numero ‘Max Forever All Stars’ andato sold out al Lucca Comics 2023. E aumenta l’attesa per il nuovo viaggio live estivo. Discoteche abbandonate entrerà a piè pari nella setlist dei concerti con cui Pezzali girerà gli stadi tra giugno e luglio 2024. Immagini da Ufficio Stampa